Reprezentacja Albanii wygrała 3-1 z Wyspami Owczymi w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy 2024. W 75. minucie na murawie pojawił się piłkarz Legii Warszawa, Ernest Muci. Zdobył bramkę na 3-1 w doliczonym czasie gry.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

majusL@legionista.com - 9 minut temu, *.214.95 co to musi byc za upokorzenie jak taki muci strzela ci gola .... tfffuuuu odpowiedz

olew - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Brawo ! Ładna bramka. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.