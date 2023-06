Boks

Dwa medale legionistów na MPJ

Sobota, 17 czerwca 2023 r. 18:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Sokółce rozegrano Mistrzostwa Polski juniorów w boksie, w których dwa medale zdobyli pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa. Srebrny medal w kat. -67 kg wywalczył Maciej Marchel, który do finałowej walki z Wadimem Konszewiczem przystępował osłabiony zdrowotnie. Olaf Szcześniak w kat. -75kg zdobył złoto, pewnie wygrywając wszystkich pięć walk. Niestety do zawodów nie został dopuszczony faworyt w kat. -60kg - Mike Drużga.



-67kg:

Maciej Marchel - Jakub Modzelewski 5:0

Maciej Marchel - Bartosz Kałuża 5:0

Maciej Marchel - Jacek Targiel 5:0

1/2 finału: Maciej Marchel - Nikodem Then 3:2

Finał: Maciej Marchel - Wadim Konszewicz 0:5



-75kg:

Olaf Szcześniak - Szymon Kleisa 5:0

Olaf Szcześniak - Jakub Arasimski RSC R3

Olaf Szcześniak - Miłosz Bogucki 4:1

1/2 finału: Olaf Szcześniak - Nikodem Godek 5:0

Finał: Olaf Szcześniak - Szymon Szczukowski 5:0