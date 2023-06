Pięciobój

Gutkowski: Moim celem jest medal na IO w Paryżu

Piątek, 16 czerwca 2023 r. 11:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Łukasz Gutkowski to czołowy pięcioboista Legii Warszawa, jak również reprezentacji Polski, który ma za sobą start na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Legionista przekonuje, że postara się również wywalczyć kwalifikację na IO w Paryżu, gdzie chciałby powalczyć już o medal. - Moim celem jest nie tylko start w Paryżu, bo debiut olimpijski mam już za sobą, ale chcę również powalczyć o medal! - zapowiada ambitny 25-latek.



Wiadomo, że pięciobój nowoczesny zmienia się w ostatnim czasie bardzo. Już teraz konkurencje rozgrywane są w ciągu 90 minut, a po IO w Paryżu, jazdę konną na bieg z przeszkodami. - Największą zmianą, która już niebawem nastąpi, będzie zamiana jazdy konnej na bieg z przeszkodami, coś a’la programy w stylu "Ninja Warrior", które możemy obejrzeć w mediach. To pokłosie ostatnich igrzysk w Tokio, gdzie było dużo zawirowania wokół jazdy konnej i jeździectwa w ogóle. Zapewne będzie to stumetrowy odcinek, na którym będzie 7-8 przeszkód, więc ta konkurencja potrwa około 30-40 sekund. Jest jeszcze mnóstwo niewiadomych, bo do tej pory w nowej formule nie rozegrano żadnych oficjalnych zawodów seniorskich - mówi Łukasz.



Przed naszym pięcioboistą start na Igrzyskach Europejskich w Krakowie, które mają rangę mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskich. - Będzie walka o imienne kwalifikacje olimpijskie, które wywalczy pierwsza ósemka. Dla nas, Europejczyków, to zdecydowanie najważniejsza impreza tego sezonu i na pewno poziom będzie bardzo wysoki. Cały swój plan treningowy układam pod te zawody. Do Tokio również na mistrzostwach Europy uzyskałem olimpijską przepustkę i uważam, że to najlepsze rozwiązanie dla zawodnika, jeśli z rocznym wyprzedzeniem będzie wiedział, że jedzie na igrzyska i może swój cykl przygotowań ułożyć sobie ze spokojną głową. Tak że jest o co się bić - mówi Gutkowski, który zaczynał od biegania i to było jego najmocniejszą stroną.



