Początek przygotowań, powrót wypożyczonych

Piątek, 16 czerwca 2023 r. 11:48 Woytek

W sobotę, 17 czerwca piłkarze Legii Warszawa rozpoczną okres przygotowawczy. Do drużyny z wypożyczeń wraca 5 zawodników - Gabriel Kobylak, Joel Abu Hanna, Bartłomiej Ciepiela, Patryk Pierzak i Ramil Mustafajew. W późniejszym terminie do zespołu dołączą zawodnicy przebywający na zgrupowaniach reprezentacji: Kacper Tobiasz, Lindsay Rose, Bartosz Slisz i Ernest Muci.









Abu Hanna ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Lechii Gdańsk. Reprezentant Izraela ma jeszcze rok ważnej umowy, ale nikt przy Łazienkowskiej nie ukrywa, że raczej nie będzie dla niego miejsca w kadrze pierwszej drużyny. Abu Hanna nie pasuje do ustawienia i stylu gry, który preferuje Kosta Runjaić. Dyrektor sportowy na pewno będzie prowadził rozmowy z zawodnikiem i jego menedżerem, by rozwiązać kontrakt.



Gabriel Kobylak wypożyczony był do Radomiaka Radom, w którym był podstawowym bramkarzem. W nadchodzącym sezonie będzie miał status młodzieżowca, więc jest ciekawą opcją w przypadku, gdyby doszło do transferu Kacpra Tobiasza.



Bartłomiejowi Ciepieli zakończyło się wypożyczenie do Stali Mielec, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz to transfer zawodnika. - Jest nim zainteresowanie klubów Ekstraklasy. W Legii musiałby rywalizować z Josue czy Gualem na dziesiątce, do tego dochodzi Strzałek... w tym układzie, mimo że zawodnik rokuje, to nie ma dla niego specjalnie przestrzeni, więc myślimy o innym ruchu - mówił niedawno Jacek Zieliński.



Patryk Pierzak ostatnie 12 miesięcy spędził w Górnik Łęczna, gdzie wystąpił w 31 spotkaniach. Szansę na pewno otrzyma Ramil Mustafajew, który ostatni rok ogrywał się w Stali Rzeszów. 19-latek ma rywalizować o miejsce w składzie z Pawłem Wszołkiem.



Na weekend zaplanowano testy medyczne i wytrzymałościowe w Legia Training Center. Od poniedziałku zespół rozpocznie treningi, w sobotę rozegra sparing z Lechią, a w kolejny poniedziałek wyruszy na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii.