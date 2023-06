Piąty legijny dzień dziecka w Szczecinku

Piątek, 16 czerwca 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnią sobotę, 10 czerwca w Szczecinku zorganizowany został po raz piąty Dzień Dziecka z Legią Warszawa. Jak co roku impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która miejmy nadzieję zaszczepiona zostanie miłością do najwspanialszego klubu na świecie.



Dla dzieci przygotowanych została masa atrakcji - dmuchańce, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, piana wodna, wóz strażacki, turniej w FIFĘ i wiele, wiele innych. Były także konkursy z nagrodami, griil, a także słodkości - lody, wata cukrowa. - Po to robimy tę imprezę, aby dzieci zapamiętały, że tu jest Legia Warszawa, aby kiedyś pojechały z nami na mecz Legii. Jeśli za parę lat kilka osób z tych najmłodszych zacznie jeździć na Legię, to będziemy się wszyscy cieszyć - mówi jeden z organizatorów wydarzenia, przedstawiciel szczecineckiego FC Legii, Dawid Socha.



Imprezę, która odbywała się na terenie "Ślusarni" poprowadził DJ Przemo. W konkursach sprawdzana była wiedza nt. Legii, a uczestnicy konkursów oczywiście otrzymywali legijne nagrody. Najmłodszych uczestników zabawiał Miś Kazek, czyli legijna maskotka znana m.in. ze stadionu przy Łazienkowskiej.



Wszystko wskazuje na to, że od roku 2024, impreza będzie organizowana cyklicznie w dniu 1 czerwca.