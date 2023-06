Skibicki odchodzi z Legii

Były piłkarz Olimpii Grudziądz dołączył do Legii w styczniu 2019 roku. W listopadzie 2020 młody pomocnik zanotował swój debiut w pierwszym zespole Legii, zdobywając bramkę w rywalizacji z Lechem Poznań. Od tamtej pory 21-latek rozegrał 31 oficjalnych spotkań z eLką na piersi. Razem ze stołeczną drużyną Skibicki wywalczył mistrzostwo Polski w sezonie 2020/21, a także wystąpił w rozgrywkach europejskich (mecze kwalifikacyjne z Bodo/Glimt i Slavią Praga oraz wyjazdowe spotkanie w fazie grupowej Ligi Europy UEFA z Leicester City).

21-letni Kacper Skibicki definitywnie odchodzi do GKS-u Tychy - poinformowała Legia Warszawa. Ostatnie pół roku "Skiba" spędził na wypożyczeniu właśnie w GKS-ie Tychy i z nim związał się umową obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku.

olew - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Dzięki za wszystko ! Powodzenia ! Tę bramkę z Poznaniem będziemy pamiętać ! odpowiedz

Astor - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Zapamiętam go tylko z tego że po pierwszych kilku kolejkach był zmęczony sezonem. Powodzenia w Tychach. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl Wez ze daba Rosolka odpowiedz

Tymon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioducha kolejny niewypał. odpowiedz

Asa - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nieeeeeee znowu oddajemy talent za friko….. odpowiedz

Dossa Junior - 6 godzin temu, *.chello.pl Wielkie dzięki za mecze z Lechem (dom), Bodo (wyjazd) i Slavią (wyjazd), chciałbym, aby każdy słaby piłkarz w (L) przyczynił się do wygranej z Lechem, wygranej w el. LM i mega cennego remisu w el. LE. odpowiedz

Greg - 6 godzin temu, *.chello.pl W końcu. Młody wieczny talent jak kopczynski odpowiedz

AAA - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Nareszcie odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.177.16 Gdyby nie to, ze wpadlismy na tak durny pomysl z Michniewiczem dzisiaj mielibysmy Mosóra gotowego na transfer za min 4 mln a o Skibickim przecietny kibic Legii by nie slyszal, bo ten nadal bylby w rezerwach. Taka prawda. odpowiedz

Pazie na razie - 7 godzin temu, *.143.152 Żegnaj paziu odpowiedz

A ty paziu do tych kibicować. Żegnaj paziu. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Pazie na razie : bez odbioru odpowiedz

Majkel - 7 godzin temu, *.chello.pl z tą Slavią nieźle szarpał, powodzenia Kacper!:) odpowiedz

