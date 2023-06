Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Piątek, 16 czerwca 2023 r. 19:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 1-1 w meczu sparingowym z MKS Piaseczno. Legia U14 wygrała 3-0 z Escolą i zdobyła mistrzostwo Mazowsza. Zespół LSS U15 pokonał 5-1 Walecznych Olszewo-Borki i zakończył rundę w I lidze mazowieckiej na 3. miejscu. Gorzej poszło ich młodszym o rok kolegom z LSS którzy ulegli wysoko Juventus Academy. Legia U12 rozegrała sparing z o rok starszymi kolegami z Varsovii. Legia U11 stoczyła zacięty pojedynek ligowy z Deltą Warszawa.



Sparing: Legia U18 (2005 i mł.) 1-1 (0-0) MKS Piaseczno (IV liga)

Gole:

1-0 55 min. Ryan Youssef (z dystansu, as. Oskar Melich)

1-1 88 min. Jakub Korc (karny po faulu Nowaka na Oliwierze Pogorzelskim)



Strzały (celne): Legia 12 (8) - Piaseczno 15 (6)



Legia: Hubert Nowak (Michał Bobier [07] ng) - Jakub Jendryka (46' gr. testowany [07]), gr. testowany [07](60' Oliwier Olewiński), Rafał Boczoń (30' Bartosz Dembek, 60' Dawid Rudnicki), Jakub Grzejszczak (46' Viktor Karolak) - gr. testowany (60' Igor Skrobała), Maciej Saletra (46' Fryderyk Misztal Ż), Bartosz Mikołajczyk [2005] (46' Mateusz Konopka), Jakub Żewłakow (46' Oskar Melich), gr. testowany [06](60' Jakub Zbróg [07]) - Ryan Yussef [07](60' Tomasz Rojkowski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



I liga maz. U15: Legia Soccer Schools U15 5-1 (3-0) Waleczni Olszewo-Borki U15

Gole:

1-0 19 min. Adam Kulicki (as. Jakub Drzazga)

2-0 21 min. Adam Kulicki (as. Jakub Drzazga)

3-0 34 min. Kacper Krajewski (as. Adam Tołwiński)

4-0 59 min. Adam Kulicki (as. Jakub Drzazga)

5-0 69 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

5-1 79 min. Aleksander Ochenkowski



W 10'goście nie wykorzystali karnego (słupek)



LSS: Filip Bonk - Jakub Rzępołuch, Nikodem Skibiński, Patryk Ciborowski, Oskar Kurc - Norbert Augustyniak, Kacper Jasiński (29' Aleksy Skonecki), Adam Kulicki - Adam Tołwiński, Jakub Drzazga, Kacper Krajewski oraz Kamil Więch, Lucjan Napieralski, Fabian Radziński, Dominik Sawczuk (br)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14 (2009 i mł.): Escola Varsovia U14 0-3 (0-1) Legia U14

Gole:

0-1 13 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Piotr Bartnicki)

0-2 64 min. Oskar Maj (as. Fabian Mazur)

0-3 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Bartosz Korzyński, Jakub Juszczak, Piotr Bartnicki, Szymon Piasta, Oskar Maj, Mateus Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur, Kazimierz Szydło, Oskar Putrzyński [10], Franciszek Stępniewski [10] Ż, Igor Brzeziński [10], Norbert Merchel, Piotr Kaniewski.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



II liga okr. U14: Juventus Academy Warszawa 15-2 (6-1) Legia Soccer Schools U14 (2009/10)

Gole dla LSS: Kordian Drygała 20 i 79 min.



LSS: Maja Kowalczyk - Omar Sawo (Kpt), Antoni Rybarczyk, Filip Jedziniak, Aleksander Dyrała, Kordian Drygała, Julian Grzelak, Bartosz Harazim, Iwo Mroczek, Mateusz Sutkowski, Jakub Przybylski, oraz Nikodem Kęsicki, Jan Lewandowski, Wiktor Tikhomiroff, Michał Wawryniuk

Trener: Krzysztof Krakowski



Sparing: Legia U12 - UKS Varsovia U13



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Sałek, Szymon Wlazło oraz 3 gracze testowani

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legioniści z rocznika 2011 rozegrali swój pierwszy sparing na pełnym boisku, a przeciwnikami byli starsi koledzy z Varsovii, którzy niedawno zapewnili sobie awans do Ekstraligi U14 (wyprzedzając m.in. Escolę i Polonię). Goście - mocni piłkarsko i silni fizycznie nawet jak na swój rocznik - byli bardzo, bardzo wymagającym rywalem dla Legii. Nasi zawodnicy bardzo sprawnie radzili sobie jednak z realizowaniem boiskowych zadań oraz w pojedynkach 1 na 1. Choć w tym spotkaniu gradu bramek nie było (padły w sumie trzy), spotkanie było na swój sposób widowisko i niezwykle wartościowe.



Liga orlików U11: Delta Warszawa 2012 - Legia Warszawa



Twardy mecz walki, zacięty do ostatnich minut. Gospodarze ponownie rozegrali niezłe spotkanie i mogą być zapewne zadowoleni. Sporo okazji z obu stron, obie drużyny skuteczniej niż w poprzednim meczu.