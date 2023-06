Legia brązowym medalistą MP U-17 3x3

Dziś na Torwarze rozegrany został turniej finałowy Mistrzostw Polski do lat 17 w koszykówce 3x3, w którym wzięły udział dwie drużyny Legii. Niestety obie nasze drużyny przegrały swoje mecze półfinałowe i ostatecznie zmierzyły się w rywalizacji o brązowy medal. W tym meczu górą był pierwszy zespół Legii (22-16), grający w składzie: Julian Dąbrowski, Jakub Gomółka, Wojciech Milewski i Dominik Wesołek. Czwarte miejsce zdobyła druga drużyna Legii w składzie: Łukasz Anusewicz, Kacper Kieliszek, Tomasz Klucz i Marcel Książek. Wyniki legionistów w MP U-17 3x3: Profbud Legia II Warszawa pd. 15-13 Profbud Legia Warszawa Profbud Legia Warszawa 20-19 MKS Dąbrowa Górnicza Profbud Legia II Warszawa 21-12 Pablo 3x3 Basket Profbud Legia Warszawa 18-14 Pablo 3x3 Basket Profbud Legia II Warszawa 21-8 MKS Dąbrowa Górnicza 1/4 finału: Profbud Legia Warszawa 21-14 SKS Kasprowicz Inowrocław 1/4 finału: Profbud Legia II Warszawa 21-10 Energa Laminopol Słupsk 1/2 finału: Profbud Legia Warszawa 14-18 Orlen Akademia Stal Ostrów Wlkp. O 3. miejsce: Profbud Legia Warszawa 22-16 Profbud Legia II Warszawa Końcowa kolejność: 1. WKS Śląsk Wrocław 2. Orlen Akademia Stal Ostrów Wlkp. 3. Profbud Legia I Warszawa 4. Profbud Legia II Warszawa

brawo Legia

