Stevin Kerge zagrał w reprezentacji Estonii

Niedziela, 18 czerwca 2023 r. 12:12 źródło: 90minut.pl

Stevin Kerge z Legii Warszawa zagrał w reprezentacji Estonii do lat 19 w przegranym 1-2 (0-2) meczu z Litwą w ramach rozgrywanego w Finlandii Pucharu Bałtyckiego U-19. 17-letni pomocnik grał do 82. minuty, kiedy zmienił go Oscar Pihela.



U-19: Estonia 1-2 (0-2) Litwa

Tristan Pajo 53 - Romualdas Jansonas 23, Ernestas Gudelevičius 29



żółte kartki: Anton Volossatov, Enriko Kajari - Augustas Tamaševičius, Martynas Šetkus, Romualdas Jansonas, Tautvydas Burdzilauskas, Nidas Vosylius

czerwona kartka: Ignas Paulikas (90. minuta, Litwa)



Tabela:

1. Finlandia 2 6 5- 3

2. Estonia 3 3 8- 6

3. Łotwa 2 3 5- 6

4. Litwa 3 3 4- 7