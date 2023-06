Futsal

Mariusz Milewski zostaje w Legii na kolejny sezon

Niedziela, 18 czerwca 2023 r. 13:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

42-letni Mariusz Milewski w sezonie 2023/24 nadal występować będzie w futsalowej Legii. W ostatnim sezonie zaczynał jako grający pierwszy trener, a w 25 występach ligowych zdobył 10 bramek. Łącznie na parkietach ekstraklasy zdobył już 200 bramek, a w najbliższych rozgrywkach "Miles" chciałby wskoczyć do najlepszej dziesiątki ligowych strzelców.



Z legijną sekcją związany jest od początku jej działalności. W sezonie 2021/22 zdobył dla Legii 19 bramek (w 30 spotkaniach ekstraklasy), a rok wcześniej zdobywając również 19 bramek (w 26 meczach), przyczynił się do historycznego awansu Legii do najwyższej klasy rozgrywkowej.