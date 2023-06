Kick-boxing

Wyniki legionistów w PŚ w Budapeszcie

Niedziela, 18 czerwca 2023 r. 20:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Czworo legionistów wzięło udział w kick-bokserskich zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie. W formule K-1 rywalizowało troje zawodników Legia Fight Club i wszyscy zakończyli rywalizację w 1/8 finału. Konrad Kamiński wygrał pierwszą walkę z Niemcem, ale drugą nieznacznie przegrał z reprezentantem Ukrainy - dla legionisty był to pierwszy start w wyższej kategorii wagowej, -67kg. Kacper Pechcin mimo dobrego początku walki z Niemcem, stracił wydawało się pewną wygraną w samej końcówce. Aleksandra Niewiadomska szybko osiągnęła wyraźną przewagę w walce z Belgijką i podobnie jak Kacper, roztrwoniła ją w samej końcówce walki.



Wojciech Pietrzak z Klubu Bokserskiego Legia wygrał z zawodnikiem z Turkmenistanu, ale niestety i on nie dotarł do strefy medalowej.