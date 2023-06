Kosz 3x3

Wyniki legionistów w Austrii i Tarnowie Podgórnym

Niedziela, 18 czerwca 2023 r. 17:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zespół Legii w koszykówce 3x3 w ten weekend wziął udział w dwóch turniejach. Najpierw w sobotę legioniści zagrali w Tarnowie Podgórnym (w składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak i Mikołaj Stopierzyński) w turnieju z cyklu Lotto 3x3 Quest 2023 - kwalifikacji do sierpniowych mistrzostw Polski. Nasz zespół zajął w nim 3. miejsce i nie wywalczył awansu do turnieju finałowego.



W niedzielę legioniści pojechali na Lite Quest do Tulln nad Dunajem w Austrii, gdzie rywalizowali o awans do Challengera w Prisztinie (15-16 lipca). W Austrii nasz zespół wystąpił w składzie: Arkadiusz Kobus, Patryk Wieczorek, Piotr Robak i Konrad Dawdo, ale niestety odpadł w 1/4 finału. Na tym etapie rywalizacji, lepsi okazali się Serbowie - Hangzhou.



Wyniki legionistów w Austrii:

Legia Lotto 3x3 16-20 Kedainiai (Litwa)

Legia Lotto 3x3 21-16 DSG Gumpendorf (Serbia)

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 11-21 Hangzhou (Serbia)



Wyniki spotkań legionistów w Tarnowie Podgórnym:

Legia Lotto 3x3 21-17 Verhoeven Tarnovia

Legia Lotto 3x3 20-12 Bez nazwy

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 22-8 Black Magic 3x3

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 19-21 Isetia

O 3. miejsce: Legia Lotto 3x3 - Verhoeven Tarnovia walkower





Legia 3x3 na turnieju w Tarnowie Podgórnym





Legia 3x3 na turnieju w Austrii