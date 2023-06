Pierwszy trening Guala i Kuna

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 r. 11:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godz. 10:30 rozpoczął się pierwszy trening Legii podczas przygotowań do nowego sezonu. Zawodnicy stawili się w Legia Training Center w sobotę i przez dwa dni przechodzili testy medyczne i wytrzymałościowe. Plan na najbliższe dni to po dwa treningi dziennie w LTC, a w sobotę pierwszy sparing, w którym rywalem będzie Lechia Gdańsk.









Do drużyny dołączyli Patryk Kun, Marc Gual, którzy w ostatnich tygodniach podpisali umowy ze stołecznym klubem. Nieobecny był Radovan Pankov, który dziś dotrze do Warszawy.



Ponadto przygotowania z ekipą Kosty Runjaicia rozpoczęli gracze wracający z wypożyczeń - Bartłomiej Ciepiela, Patryk Pierzak, Joel Abu Hanna, Ramil Mustafajew i Gabriel Kobylak.



Nieobecni byli zawodnicy przebywający na zgrupowaniach reprezentacji - Bartosz Slisz, Ernest Muci, Kacper Tobiasz i Lindsay Rose.





Podczas zgrupowania w austriackim Kössen Legia Warszawa rozegra trzy mecze kontrolne. Jej przeciwnikami będą: FC Botosani z Rumunii (28 czerwca), Qarabag FK z Azerbejdżanu (1 lipca) i Red Bull Salzburg z Austrii (4 lipca). Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 18:00.







Qarabag FK to aktualny mistrz Azerbejdżanu, Red Bull Salzburg wygrał ligę austriacką. Z kolei zespół FC Botosani zajął 5. miejsce w grupie spadkowej rumuńskiej SuperLigi.







Plan Legii Warszawa (czerwiec - lipiec):

17.06. - Start przygotowań, badania medyczne

24.06. g. 13:00 Sparing: Legia Warszawa - Lechia Gdańsk



26.06.-05.07. Zgrupowanie w Austrii

28.06. g. 18:00 Sparing: Legia Warszawa - FC Botosani

1.07. g. 18:00 Sparing: Legia Warszawa - Qarabag FK

4.07. g. 18:00 Sparing: Legia Warszawa - Red Bull Salzburg



10/11.07. mecz kontrolny

15.07. g. 20:10 SP: Raków Częstochowa - Legia Warszawa

16.07. Sparing: Legia Warszawa - Motor Lublin

21.07. - 1. kolejka - Legia Warszawa - ŁKS Łódź

27.07. – 1. mecz 2. rundy el. Ligi Konferencji Europy