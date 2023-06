Trzy medale na MP U-16

W Grudziądzu rozegrane zostały mistrzostwa Polski w trójboju (U-16) oraz dwuboju (U-14). W kategorii do lat 16, legioniści zdobyli dwa brązowe medale, które wywalczyli Aleksandra Kazubska oraz Antoni Cisek . Aleksandra miała 9. wynik w strzelaniu, ale była najlepsza w pływaniu (2:18.27 mi.) i biegu (7:29.15 min.). Antek po słabszym wyniku w strzelaniu (12. rezultat), miał piąty wynik w pływaniu (2:17.76 min.) i drugi w biegu (6:43.78 min.). Aleksandra Kazubska wraz z Antonim Ciskiem zdobyli również brązowy medal w sztafecie mieszanej. Wyniki legionistów: U-14: 17. Kamila Jakubowska, 30. Anna Kazubska U-14: 24. Dawid Czyż, 27. Jakub Kalwajtys, 28. Adam Falkowski, 34. Jakub Rosa U-16: 3. Aleksandra Kazubska, 6. Hanna Matusik, 10. Alicja Dobrzyńska U-16: 3. Antoni Cisek, 7. Szymon Pawlak, 13. Kajetan Szpryngiel, 17. Dominik Radomyski, 23. Tomasz Wasiuk U-16 sztafety mix: 3. Legia (Aleksandra Kazubska, Antoni Cisek), 9. Legia (Hanna Matusik, Dominik Radomyski), 12. Legia (Alicja Dobrzyńska, Kajetan Szpryngiel)

