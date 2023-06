Pięciobój

Srebro Karbownik w drużynie na ME U-22

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 r. 08:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Stambule rozegrane zostały Mistrzostwa Europy do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, w którym wystartowało troje legionistów. Małgorzata Karbownik w rywalizacji drużynowej, wraz z Ewą Pydyszewską i Adą Kapałą, zdobyła srebrny medal.



Indywidualnie nasza zawodniczka ukończyła zawody na miejscu 12. Katarzyna Dębska zajęła miejsce 29. Z kolei Hubert Skibiak, który również zakwalifikował się do finału ME, zakończył swój udział na 32. miejscu.