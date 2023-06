Trening

Pankov dołączył do drużyny

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 r. 21:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugim poniedziałkowym treningu uczestniczyło 25 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Do drużyny prosto z lotniska dołączył Radovan Pankov. Serb wziął udział w pierwszej części zajęć z piłkami, a następnie ćwiczył indywidualnie pod okiem Stergiosa Fotopoluosa.



Fotoreportaż z treningu - 22 zdjęcia Woytka



- Pankov ma potencjał, by być jeszcze lepszym zawodnikiem. To człowiek z mocnym charakterem. Dobrą decyzją było to, że zimą poszedł na wypożyczenie do FK Cukaricki, bo dzięki temu zebrał cenne minuty na boisku. Może grać na każdej z trzech pozycji stopera. Nie jest typem zawodnika, który gra spektakularnie, ale jest bardzo twardy, dysponuje dobrym podaniem. Na boisku jest liderem, bardzo dużo komunikuje się z kolegami - ocenił najnowszy nabytek trener "Wojskowych", Kosta Runjaić.



Przeważającą część treningu legioniści ćwiczyli gry taktyczne, które Kosta Runjaić często przerywał i tłumaczył, czego oczekuje od poszczególnych graczy. Marc Gual ustawiony był na środku jako cofnięty napastnik, a na lewym wahadle grał Patryk Kun. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach sztab będzie testował lekko zmodyfikowane ustawienie z trzema zawodnikami w linii ataku.



Kadra na treningu:



Bramkarze: Dominik Hładun, Gabriel Kobylak, Cezary Miszta, Jakub Trojanowski



Obrońcy: Joel Abu Hanna, Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Jakub Kisiel, Maik Nawrocki, Radovan Pankov, Yuri Ribeiro



Pomocnicy: Makana Baku, Ihor Charatin, Jurgen Celhaka, Bartłomiej Ciepiela, Jakub Jędrasik, Josue, Patryk Kun, Ramil Mustafajew, Robert Pich, Patryk Pierzak, Filip Rejczyk, Patryk Sokołowski, Paweł Wszołek



Napastnicy: Carlitos, Marc Gual, Blaz Kramer, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek



Nieobecni: Bartosz Kapustka, Ernest Muci, Lindsay Rose, Bartosz Slisz, Igor Strzałek, Kacper Tobiasz



We wtorek Legia będzie trenowała o 10:30 i 17.