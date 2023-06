Medale legionistów we wrotkarstwie szybkim

Zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii, w ostatni weekend wystartowali w Pucharze Mazowsza we wrotkarstwie szybkim, który rozegrano na Stegnach. Dwa złote medale zdobyła Kalina Kostadinov , dwa medale srebrne wywalczył Artur Szewczyk , a dwa brązowe krążki zawisły na szyi Alicji Mikołajewskiej . Dzień później legioniści wzięli udział w rolkowym Maratonie Mazowsza na dystansie fitness, który rozegrano w Mińsku Mazowieckim. W strugach ulewnego deszczu i na bardzo śliskiej nawierzchni zwyciężył Marek Kania , srebrny medal wywalczył Mateusz Kania . Medale wywalczyły także Julia Jaroszewicz (złoto), Maria Kania (srebro) oraz Yeva Sachko (brąz).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.