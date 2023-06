Ciężary

Srebro Kumińskiej na MP U-23

Wtorek, 20 czerwca 2023 r. 12:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioro sztangistów Legii Warszawa wzięło udział w Mistrzostwach Polski do lat 23, które rozegrano w Gdańsku. Srebrny medal w kategorii do 49 kilogramów wywalczyła 22-letnia Izabela Kumińska, która uzyskała w dwuboju 110kg (49kg w rwaniu i 61kg w podrzucie). Na czwartym miejscu w kat. -96kg uplasował się Piotr Tatarkiewicz (rocznik 2000), który w dwuboju uzyskał 206kg (86+120), ale do miejsca na podium zabrakło mu naprawdę sporo.



Miejsce piąte w kat. -87kg zajęła 21-letnia Oliwia Bębenek (90kg w dwuboju - 40+50). Również na piątej pozycji zawody zakończył Tomasz Oreszczuk (rocznik 2001) w kat. -61kg. Legionista uzyskał 170kg w dwuboju (80+90). W kat. +109kg miejsce piąte zajął Adam Daniluk - 247kg w dwuboju (117+130).



W klasyfikacji klubowej, Legia uplasowała się na miejscu 10.