Upalne granie i bieganie

Najbardziej we znaki zawodnikom dała się główna część treningu, która składała się z dwóch elementów - połowa zawodników rywalizowała w grze na dwie bramki, a druga połowa w tym samym czasie wykonywała interwały. Mimo lejącego się z nieba żaru nie było ani chwili wytchnienia. Po określonym czasie następowała zmiana i... tak kilka serii. Po półtorej godzinie wykończeni piłkarze udali się do budynku na regenerację, obiad i chwilę wypoczynku, bo kolejny trening rozpocznie się już o godz. 17.

Wtorek rozpoczął się dla zawodników Legii w wysokiego "c". Przedpołudniowe zajęcia rozpoczęły się od 30-minutowej pracy w siłowni, a następnie zespół stawił się na boisku, gdzie czekali trenerzy z przygotowanym konkretnym planem. Na początek była mocna rozgrzewka ze sprintami, wykorzystaniem gum, a następnie gierki na utrzymanie w wyznaczonych taśmami kwadratach. Fotoreportaż z treningu - 44 zdjęcia Woytka

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.