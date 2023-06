Trzeci dzień przygotowań - relacja z LTC

W ramach rozgrzewki zawodnicy rywalizowali parami w berka. Było sporo śmiechu, a przegrani musieli wykonywać pompki. Następnie przyszła pora na typowo piłkarskie aspekty treningu, takie jak doskonalenie dokładności przyjęcia i podań na małej przestrzeni. W kolejnej fazie zadanie zostało urozmaicone wykańczaniem akcji strzałem na bramkę na gwizdek asystentów. Po godzinie trener Kosta Runjaić zarządził dużą grę 11 na 11 na całej szerokości boiska, długość wyznaczono od pola karnego do pola karnego. Legioniści rywalizowali w następujących składach: Hładun (Miszta) - Pankov, Augustyniak, Jędrzejczyk - Wszołek, Rejczyk, Sokołowski, Abu Hanna - Pich (Jędrasik), Pekhart, Gual Kobylak (Trojanowski) - Nawrocki, Charatin, Ribeiro - Baku, Celhaka, Josue, Kun - Carlitos, Kramer, Rosołek W tym czasie pozostali zwodnicy - Ciepiela, Pierzak, Kisiel, Mustafajew, Jędrasik/Pich - grali z boku w dziadka. Na czwartek zaplanowano dwie jednostki treningowe - o 10:30 i 17. W piątek zespół będzie trenował raz, a w sobotę o godz. 13 odbędzie się sparing Legia - Lechia Gdańsk.

Na środę sztab szkoleniowy zaplanował jedna jednostkę treningowa. Na początek zawodnicy tradycyjnie pracowali w siłowni, a następnie stawili się na boisku. Niemiecki szkoleniowiec wygłosił, krotka mobilizującą przemowę i można było przejść do ćwiczeń. Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka

