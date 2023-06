Trwają rozmowy nt. projektu hali koszykarskiej Legii

Wczoraj rozpoczęły się obrady sądu konkursowego - w konkursie architektonicznym II etapu modernizacji Skry. W jego ramach ma powstać hala sportowa dla koszykarskiej Legii na ok. 6 tysięcy widzów. Oceny przygotowanych kilku prac projektowych dokonali wiceprzewodniczący komisji urządzeń i obiektów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz przedstawiciele koszykarskiej Legii. Miasto czeka również na ocenę Projektu Warszawa - klubu siatkarskiego, który prawdopodobnie również będzie korzystał z nowej hali. W najbliższych tygodniach wybrany zostanie projekt nowej hali, której budowa rozpocznie się prawdopodobnie na jesieni 2024 roku.

