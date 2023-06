Zmiany w karnetach, porównanie cen - analiza

Czwartek, 22 czerwca 2023 r. 12:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę Legia ogłosiła cennik karnetów na nowy sezon. Zgodnie z zapowiedziami nastąpiła podwyżka, ale według zapewnień zarządu klubu, nie tak duża, jaka powinna wynikać z rosnących kosztów organizacji dnia meczowego, podwyżek cen energii, gazu oraz kosztów pracy.



Klub przygotował standardową zniżkę dla posiadaczy karnetów w ubiegłym sezonie i dodatkową dla tych, którzy byli obecni na każdym spotkaniu przy Łazienkowskiej 3 (dotyczy to 700 osób). Ponadto nastąpiły trzy istotne zmiany, które wywołały wśród kibiców mniejsze bądź większe rozczarowanie.









1. Brak przedsprzedaży dla niekarnetowiczów

Rok temu wszyscy kibice mogli kupować karnety w przedsprzedaży w niższych cenach. Karneciarze z sezonu 2021/22 mieli po prostu większą zniżkę. W tym roku takiej opcji dla "nowych" nie ma - przedsprzedaż dotyczy wyłącznie kibiców, którzy posiadali karnet w sezonie 2022/23.



Istotną zmianą jest także to, że po zakończeniu przedsprzedaży (czyli po 29 czerwca) nie będzie żadnej zniżki dla karnetowiczów z ubiegłego sezonu, choć rok temu takowa była (oczywiście mniejsza niż w przedsprzedaży). Nie warto więc czekać z zakupem do lipca!



2. Brak podwyżek dla karnetowiczów?



"W tym roku specjalnie dla Ciebie w przedsprzedaży do 29 czerwca obniżamy regularną cenę karnetu do poziomu cen z ubiegłego sezonu" - poinformowała Legia.



Niektórzy kibice poczuli się rozczarowani, bowiem wcześniejsze zapowiedzi pozwalały zakładać, że za karnet zapłacą dokładnie tę samą cenę co rok wcześniej, a w wielu (większości?) przypadków tak się nie stanie. Dlaczego? Jak to często bywa... diabeł tkwi w szczegółach. W tym wypadku kluczem jest punkt odniesienia, czyli cena, od której Legia policzyła obniżkę. Poniżej posłużymy się prostym przykładem normalnego karnetu na Żyletę:



Co z tego wynika?

1) Kibic, który co sezon kupuje karnet, rok temu kupił go w przedsprzedaży za 314 zł (względnie za 379 zł jeżeli nie skorzystał z przedsprzedaży), a teraz zapłaci 399 zł. Podwyżka o 20 lub 85 zł.

2) Kibic, który wcześniej nie miał karnetu, a rok temu kupił go w przedsprzedaży, zapłacił 368 zł, a teraz zapłaci 399 zł. Podwyżka o 31 zł.

3) Kibic, który wcześniej nie miał karnetu i kupił go rok temu w sprzedaży regularnej za 405 zł, teraz zapłaci 399 zł. Obniżka o 6 zł.



Tak wyglądają liczby bezwzględne. Żeby była jasność: nie wymagamy od klubu tego, by honorował status bycia karneciarzem od 2, 3 czy 5 sezonów z rzędu - jeżeli się nie mylimy, to nigdy wcześniej takiej praktyki nie było. Istotne jest to, że Legia postanowiła przyjąć za główny punkt odniesienia cenę karnetu w regularnej sprzedaży w sezonie 2022/23 - 405 zł i na tej podstawie komunikowała brak podwyżek dla tych, którzy karnet mieli. Czy słusznie? To pozostawiamy ocenie indywidualnej każdemu z was.



3. Zmiana stref cenowych na trybunie Deyny



Jest grupa kibiców, która może czuć się najbardziej rozczarowana nowym cennikiem karnetów. To ci, którzy w ubiegłym sezonie mieli karnety na pomarańczowe sektory Trybuny im. Kazimierza Deyny. Klub postanowił zrezygnować z trzech kategorii cenowych i środkową kategorię podciągnąć pod najdroższą. Jeżeli więc ktoś chce zachować swoje miejsce na kolejny sezon, musi sporo dopłacić (69-228 zł w zależności od tego z jakich zniżek korzystał rok temu). Drugie wyjście to zmiana miejsca bliżej jednego z narożników i koszt mniejszy niż rok temu.



Poniżej analiza cen.







Aktualizacja czwartek, 13:00

W momencie publikacji naszej analizy Aleksandra Kalinowska z Legii poinformowała, że: "wszystkie osoby, które w zeszłym sezonie kupiły karnet w strefie pomarańczowej, mogą kupić karnet na nowy sezon w najniższej cenie z tej strefy z ubiegłego sezonu z okresu przedsprzedaży". Uzupełniamy tę informację: chodzi o cenę 604 zł i dotyczy to grupy 100 osób ze stuprocentową frekwencją.



Karnet zawsze się opłaca!

Nie znamy jeszcze cennika biletów na nowy sezon, ale wiemy, że będzie podwyżka. Można spodziewać się także, że podobnie jak w poprzednim sezonie, będą obowiązywały różne kategorie w zależności od rywala. Należy pamiętać o tym, że karnet zawsze jest najtańszą opcją oglądania meczów Legii! Ostatnio dokładnie to przeanalizowaliśmy - zachęcamy do lektury.





Karnety możecie kupować na bilety.legia.com. Zapraszamy na Legię!