Sergio Monteiro zostaje w Legii

Umowę z futsalową Legią przedłużył 20-letni Portugalczyk, Sergio Emanuel Maia Monteiro . Zawodnik dołączył do naszej drużyny w rundzie rewanżowej ostatniego sezonu i wystąpił w 13 spotkaniach z eLką na piersi, w których strzelił jedną bramkę. Wcześniej przez półtora roku Monteiro grał w Teamie Lębork, w barwach którego zdobył 9 bramek w ekstraklasie (w 28 spotkaniac) oraz 7 w I lidze (w 11 występach). Nowy kontrakt z Legią Warszawa obowiązywać będzie w sezonie 2023/24.

