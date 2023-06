Sparing: Orlęta Łuków 3-4 Legia II Warszawa

W czwartek w Łukowie drużyna Legii II Warszawa zagrała mecz towarzyski z Orlętami Łuków, który uświetnił obchody 100-lecia istnienia Orląt. "Wojskowi" wygrali 4-3. Jednocześnie podpisana została umowa o współpracy - Orlęta Łuków zostały klubem partnerskim Legii. Sparing: Orlęta Łuków 3-4 (0-1) Legia II Warszawa 0-1 - 25' Cheikh Diamanka 1-1 - 49' Szymon Łukasiewicz 1-2 - 50' Cheikh Diamanka 1-3 - 58' Enrique Nieves 2-3 - 61' Szymon Łukasiewicz 2-4 - 69' Maciej Bochniak (as. Franciszek Saganowski) 3-4 - 90' Łukasz Kiryło Legia II: Wojciech Banasik (46' Paweł Szajewski) - Franciszek Saganowski, Ivan Rodriguez, Przemysław Dwórzyński, Chachine van Bohemen (59' Maciej Bochniak) - Kacper Knera, Petko Panajotov, Szymon Grączewski (46' Kacper Bogusiewicz) - Enrique Nieves (59' Szymon Siodłowski), Cheikh Diamanka, Cyprian Pchełka (46' Wiktor Puciłowski) Widzów: 1000

