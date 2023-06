Koszykówka

Jakub Schenk nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 23 czerwca 2023 r. 14:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała nowego rozgrywającego - Jakuba Schenka, który związał się z naszym klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o kolejny rok. 28-letni zawodnik w ostatnim sezonie występował w III lidze francuskiej oraz Czarnych Słupsk. Występował również w reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy w roku 2022, w których biało-czerwoni zajęli miejsce czwarte.









Mierzący 183 centymetry zawodnik ma na swoim koncie 227 meczów w polskiej ekstraklasie. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym debiutował w sezonie 2014/15 w Rosie Radom. Grał ponadto w Polpharmie, Kingu Szczecin, Polskim Cukrze Toruń, ponownie Kingu i Czarnych. W barwach Rosy występował w FIBA Europe Cup i zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w sezonie 2015/16.



Imię i nazwisko: Jakub Schenk

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 183 cm

Data i miejsce urodzenia: 29.07.1994 (28 lat), Tarnów



Dotychczasowa kariera:

2022/23: Czarni Słupsk (PLK): 23 mecze, śr. 12.3 pkt., 2.3 zb., 6.3 as.

2022/23: Union Tours Basket (III liga francuska): 11 meczów, śr. 14.2 pkt., 3.4 zb., 5.8 as.

2021/22: Union Tours Basket (II liga francuska): 2 mecze, śr. 8.0 pkt., 1.0 zb., 4.5 as.

2021/22: King Szczecin (PLK): 31 meczów, śr. 11.1 pkt., 2.2 zb., 5.2 as.

2020/21: King Szczecin (PLK): 33 mecze, śr. 10.4 pkt., 1.8 zb., 5.0 as.

2019/20: Polski Cukier Toruń (PLK i Liga Mistrzów): w PLK 17 meczów, śr. 8.3 pkt., 1.5 zb., 3.3 as. | w Lidze Mistrzów: 11 meczów, śr. 5.3 pkt., 1.1 zb., 2.6 as.

2018/19: King Szczecin (PLK): 32 mecze, śr. 12.3 pkt., 2.8 zb., 5.1 as.

2017/18: Polpharma Starogard Gd. (PLK): 31 meczów, śr. 8.9 pkt., 2.0 zb., 3.0 as.

2016/17: Polpharma Starogard Gd. (PLK): 24 mecze, śr. 6.0 pkt., 1.4 zb., 2.2 as.

2015/16: Rosa Radom (PLK i FIBA Europe Cup): w PLK 14 meczów, śr. 0.9 pkt., 0.2 zb., 0.1 as. | w FIBA Europe Cup: 6 meczów, śr. 0.1 pkt.

2015/16: ACK UTH Rosa Radom (I liga): 33 mecze, śr. 14.9 pkt., 3.2 zb., 5.0 as.

2014/15: Rosa Radom (PLK): 4 mecze, śr. 1.3 pkt., 0.3 as.

2014/15: ACK UTH Rosa Radom (I liga): 29 meczów, śr. 11.6 pkt., 2.1 zb., 5.7 as.

2013/14: Rosa Radom (U20): w turnieju finałowym: 8 meczów, śr. 10.9 pkt., 3.0 zb., 4.1 as.

2013/14: ACK UTH Rosa Radom (II liga): 24 mecze, śr. 12.0 pkt., 2.0 zb., 3.7 as.

2012/13: Rosa Radom (PLK i U20): 8 meczów, śr. 1.0 pkt., 0.5 zb., 0.6 as.

2012/13: ACK UTH Rosa Radom (II liga): 14 meczów, śr. 16.4 pkt., 3.8 zb., 4.9 as.

2011/12: Trefl II Sopot (II liga, U20 i U18) w II lidze: 22 mecze, śr. 6.6 pkt., 2.5 zb., 2.5 as.

2010/11: Trefl II Sopot (II liga, U20 i U18) w II lidze: 20 meczów, śr. 4.1 pkt., 1.9 zb., 2.0 as.

2009/10: Unia Tarnów (U16)