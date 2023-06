Elitim ma zostać nowym zawodnikiem Legii

Komentarze (19)

Tommy(L)ee - 54 minuty temu, *.chello.pl https://www.youtube.com/watch?v=2zwE3xkc2QU



Tak tak, wiem że na YouTube, to każdy wygląda lepiej niż Messi, ale wygląda to całkiem obiecująco ;) odpowiedz

Sebo(L) - 55 minut temu, *.vectranet.pl https://www.youtube.com/watch?v=2zwE3xkc2QU



W jego grze widać dużo swobody.Dobre wyszkolenie techniczne,świetny przegląd pola,potrafi dokładnie dograć długą piłkę oraz czysto odebrać ją przeciwnikowi.Świetnie potrafi wykonywać stałe fragmenty gry czyli rzuty rożne i wolne.Jeśli potwierdzi w Legii swoje umiejetności z boisk hiszpańskich to będziemy mieli z niego wiele pożytku. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Przecież nikt z nas nie widział jak gość gra. To po co ta napina? Poczekamy., zobaczymy. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: z wiekszosc zagranicznych transferow tak jest ze to dla nas kibicow nie wiadomo. Tutaj wiemy tyle ze gosc jest mlody i na dorobku, ma 23 lata wiec w Legii powinien starac sie wybic. 22-24 latkowie wiekowo najlepsi jak dla mnie pilkarze do naszej Legii odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: pamietasz tskiego denisa rakkelsa z lecha? kiedys wyroznial sie w lechu wyjechal za granice za gruba kase. Obecnie...w wieku 30 lat....wraca do polski, do hutnika krakow :) odpowiedz

Bartolinii - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe co jest z nim nie tak ;-) z Watfordu do ekstraklasy? Ktoś śledzi LaLiga2 i widziało typa w akcji? Statystyki ma raczej średnie- zagrał 29 z 42 meczów w 50% pierwszy skład. 2 bramki, 1 asysta, 8 żółtych, 1 czerwona. Co prawda w meczu z Cartagena zagrał raczej jako defensywny pomocnik i co ciekawe przeciwko naszem staremu znajomemu Sadiku ;-) Oczywiście rozumiem też, że ciężko się gra z czołowymi drużynami LaLiga2, jak Granada, Levante, Alaves no ale przeciez tsm sa 22 druzyny. Tam pyka rezerwa Villareal "B". odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.144.147 @Bartolinii:

Węszysz wałek? Nie rozumiem....

Mówisz że statystyki ma słabe w lidze której nawet nie oglądasz..... Dalej nie czytam hehehe ziomek weź dlsam siebie rozkmiń.

Czyli nie jesteś w stanie za h..a rozkminic jego potencjału ale już na ruszt poleciał gościu. Pewnie niema nogi albo niewidomy xD odpowiedz

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.chello.pl @bum: no nie rozumiesz, to prawda ;-) na księżycu też nigdy nie byłem a wiem, że jest pokryty regolitem. Wiesz, po pierwsze to na luźno rzuciłem, że coś z nim jest nie tak bo jednak przeskok Watford->Legia jest dość zaskakujący, po drugie czasem ludzie się nad pewnymi rzeczami głośno zastanawiają i szukają takich osób które dany temat im trochę rozjaśnią. Szkoda, że moja wypowiedź zaciekawiła akurat Ciebie a nie kogoś kto interesuje się LaLiga2 i może powie coś więcej o tym zawodniku. No a tak muszę czytać wypowiedź napinacza z iksde na końcu jakbyś jakiś żart życia opowiedział. odpowiedz

fan - 53 minuty temu, *.tpnet.pl @Bartolinii: popatrz jego statystyki z poprzednich klubów gdzie był wypożyczany.

I tak np. Deportivo 10 asyst odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.90 Z obserwacji planowanych i dokonywanych transferów wynika , że LEGIA będzie klubem , w którym procentowo będą mieli przewagę piłkarze technicznie dobrze wyszkoleni." Przyjęcie" piłki nie stanowi problemu , nie odbija się im piłka jak od ściany. Uważam ,że wkomponowanie w większości takich piłkarzy w podstawowy skład to właściwy kierunek. odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl 29 meczy - 2 gole i jedna asysta ? Normalnie kozak..... odpowiedz

obserwator - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @wojti: Necid sezon przed przyjściem do nas strzelił 11 bramek w lidze tureckiej. Sadiku 9 bramek w lidze szwajcarskiej. Langil miał za sobą naprawdę niezły sezon w Belgii (6 bramek, 6 asyst). I co? Każdy z nich był flopem. Wniosek jest prosty - nie warto oceniać po liczbie bramek i asyst, bo to nie ma większego znaczenia. odpowiedz

zkr - 2 godziny temu, *.chello.pl Lubi zbierać kartki. Pasuje do Josue odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl brawo wydaje sie to bardzo dobry transfer, przede wszystkim w końcu mlodosc a nie stare trupy :)))) odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Ciekawy transfer, bo Kolumbijczyka to sobie w L nie przypominam. odpowiedz

marian - 3 godziny temu, *.com.pl @Szpic: Valencia odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl @marian: Fakt, ale trudno by było powiedzieć że on grał. Rzeczywiście raczej był niż grał. odpowiedz

Grinder - 3 godziny temu, *.aster.pl @Szpic:

Valencia to raczej Ekwadorczyk a nie Kolumbijczyk odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Brawo! To byłoby coś! odpowiedz

