Elitim piłkarzem Legii

Wtorek, 27 czerwca 2023 r. 16:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym piłkarzem Legii został 23-letni Juergen Elitim. Kolumbijczyk podpisał z warszawskim klubem 3-letni kontrakt. Będzie występował z numerem 22. W środę dołączy do piłkarzy Legii w Austrii.



Sylwetka Elitima



Juergen Elitim urodził się 13 lipca 1999 roku na północy Kolumbii, a dokładnie w mieście Cartagena. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach kolumbijskiego JC FC Cyclones, ale by to zrobić, musiał opuścić swój rodzinny dom mając zaledwie 12 lat. Na jednym z najpopularniejszych turniejów w kraju, zwanym Las Américas, jego umiejętności zauważyli przedstawiciele hiszpańskiej Granady i w wieku 15 lat podpisał kontrakt z nowym klubem. Nie mógł jednak przenieść się do Hiszpanii przed ukończeniem 18. roku życia, więc w trakcie oczekiwania na pełnoletniość występował w drugoligowcu ze swojego kraju, Leones FC. Po przybyciu do andaluzyjskiego klubu został natychmiastowo wypożyczony do trzecioligowca, Marbelli. Tam szybko wywalczył miejsce w pierwszej jedenastce i utrzymał je do końca sezonu. Łącznie wystąpił w 34 spotkaniach, w których zanotował dwa trafienia. Po przyzwoitym sezonie jego talent zauważył klub z angielskiej Premier League, FC Watford.









Jedna z czołowych lig świata okazała się jednak za wysokim progiem dla Kolumbijczyka. Powrócił więc na kolejny sezon do Marbelli. Rozgrywki okazały się bardzo dobre dla klubu, jak i pomocnika. Udało mu się zająć drugie miejsce w lidze i zachować szansę na promocję na drugi poziom rozgrywkowy. Ostatecznie jednak Marbella przegrała 0-2 w barażu i pozostała na trzecim szczeblu. Elitim wystąpił w 24 spotkaniach, w których raz trafił do siatki rywala i trzykrotnie asystował. Po dobrym sezonie pojawiła się możliwość wypożyczenia do Segunda Division, a dokładnie do SD Ponferradina, z której Elitim skorzystał. W klubie z Kastylii również szybko stał się podstawowym zawodnikiem, a sezon zakończył z liczbą 41 występów i jedną asystą. Nie zdecydowano się jednak na kontynuację współpracy z Kolumbijczykiem. Został więc znów wypożyczony do III ligi, tym razem do Deportivo de La Coruña. Sezon 2021/20 można uznać za zdecydowanie najlepszy w jego wykonaniu. Po raz kolejny zakończył go na drugim miejscu w tabeli (również przegrał w barażach), a indywidualnie w 36 spotkaniach zdobył gola i 10 asyst. Działacze bardzo chcieli, by zawodnik pozostał w ich klubie. - Kiedy go podpisaliśmy, zrozumieliśmy, że musi być ważnym graczem w tej drużynie ze względu na jego jakość, umiejętności i charakter. Ma przed sobą wielką przyszłość - mówił o Elitimie sekretarz techniczny Deportivo de La Coruña, Carlos Rozende.



Kolumbijczyk nie powrócił jednak do Galicji. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w hiszpańskim drugoligowcu, Racingu Santander. Jak w każdym poprzednim klubie, do którego był wypożyczany, szybko stał się podstawowym elementem składu. W połowie sezonu jednak nabawił się poważnej kontuzji kości łódeczkowatej u lewej stopy, która wykluczyła go z grania na trzy miesiące. - To był trudny i długi czas. Nie mogłem cieszyć się przebywaniem z kolegami z drużyny, podróżowaniem, meczami - mówił o swoim urazie Elitim. Po powrocie również nie zabrakło dla niego miejsca w pierwszej jedenastce. Pomocnik łącznie rozegrał 29 meczów, w których zdobył dwie bramki i jedną asystę, a swoją grą znacząco przyczynił się do utrzymania drużyny w lidze. Przez wielu był określany jako najlepszy zawodnik zespołu, który po powrocie odmienił jego grę. Działacze Racingu również chcieli pozostania zawodnika w drużynie, jednak sytuacja finansowa nie pozwoliła na wykupienie go z Watfordu. Na hiszpańskim boiskach pomocnik wystąpił łącznie w 164 spotkaniach, w których zdobył 6 bramek oraz 15 razy był autorem ostatnich, decydujących podań. Został również ukarany 27 żółtymi kartkami i jednym czerwonym kartonikiem.



Juergen Elitim mierzy 173 cm i waży 72 kg. Jest wszechstronnym zawodnikiem, może występować na wielu pozycjach w środku pola, ale również jako skrzydłowy. Jest bardzo uzdolniony technicznie, posiada wizję gry oraz ma spore umiejętności jeśli chodzi o drybling. Szczególnym zagrożeniem dla przeciwników jest jego lewa noga, którą umie posłać naprawdę przyzwoite podanie czy oddać dokładny strzał. Cechuje się również dobrym panowaniem nad piłką, świetną kontrolą ciała oraz dynamiką na krótkich dystansach. Mimo że jego statystyki nie zachwycają, zawsze miał duży wkład w styl gry i wyniki zespołów, w których występował. Dodatkowym pozytywnym aspektem jest młody wiek Kolumbijczyka i duża szansa na rozwój jego umiejętności. Legia od dawna szukała zawodnika do rywalizacji na pozycji numer "8" i wydaje się, że Elitim może być cennym wzmocnieniem.