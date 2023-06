Wypowiedzi Kazachów po wylosowaniu Legii

Piątek, 23 czerwca 2023 r. 16:17 źródło: prosports.kz / sports.kz

Zespół Ordabasy Szymkent będzie przeciwnikiem Legii Warszawa w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Na temat losowania wypowiedział się bramkarz klubu z Kazachstanu, Bekchan Szajzada, oraz jego prezes, Baurzhan Abdubajtow.



- Mamy dobrego przeciwnika, ale bardzo liczymy i wierzymy w nasze zwycięstwo. Legia słynie z twardej gry, ale my jesteśmy gotowi stawić im czoła i pokazać naszą siłę i chęć odniesienia sukcesu. Nasz zespół jest zdeterminowany i gotowy do walki do ostatniego gwizdka, aby osiągnąć swoje cele. Postaramy się zajść jak najdalej w Lidze Konferencji Europy. Myślę, że Legia to najtrudniejszy ze wszystkich możliwych rywali, ale też teraz nie ma poważnych przeciwników - powiedział bramkarz, Bekchan Shaizada.



- Na tym etapie Legia Warszawa to jeden z najsilniejszych i najbardziej utytułowanych klubów w Europie. Mimo tego, nasze nastroje są bojowe, jesteśmy skupieni tylko na zwycięstwie - stwierdził prezes klubu, Baurzhan Abdubajtow.