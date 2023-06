Z Cracovią 30 lipca

Piątek, 23 czerwca 2023 r. 16:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa ustaliła terminy meczów 2. kolejki. Spotkanie Cracovia - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 30 lipca o godz. 20:00.









Najbliższe mecze Legii:

15.07. (SO) 20:10 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (SP)

21.07. (PT) 20:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź

27.07. (CZ) Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa (LKE)

30.07. (ND) 20:00 Cracovia - Legia Warszawa

03.08. (CZ) Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent (LKE)

06.08. (ND) Legia Warszawa - Ruch Chorzów









