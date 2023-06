Runjaić: To dopiero pierwszy tydzień

Sobota, 24 czerwca 2023 r. 15:27 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Za nami ciężki tydzień i to było widać, ale na ten moment jestem zadowolony z tego, jaki poziom pokazaliśmy, z chęci jakie wykazali piłkarze. To była solidna gra, nic specjalnego. Pozwoliliśmy piłce przemieszczać się po boisku, strzeliliśmy gole. To dopiero pierwszy tydzień, nic więcej - powiedział po sparingowym spotkaniu z Lechią Gdańsk trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- Tak, jestem zadowolony z transferów. Radovan Pankov także miał ciężki tydzień. Jestem zadowolony ze wszystkich, prezentują wysoki poziom i rozwiną się tutaj. Jestem tego pewien. Każdy z nich będzie pełnić ważną rolę w zespole, ale muszą się zaadaptować, dostosować do naszego sposobu gry. Potrzebuję na to czasu.



- Zabieramy do Austrii ok. 26 zawodników z pola i 4 bramkarzy, więc w sumie 30. Slisz i Muci dołączą do nas 28 czerwca. Jutro mamy wolne, a w poniedziałek spotykamy się o 6 rano na lotnisku. W Austrii spędzimy pełne 10 dni. Tam czekają nas silni przeciwnicy. Podobnie zresztą jak dzisiaj.