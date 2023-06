Kadra Legii na zgrupowanie w Austrii

Komentarze (14)

Matti - 1 godzinę temu, *.18.175 Powodzenia! Walczyć trenować, bo później nie będzie czasu na to. Mecze co trzy dni. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Pich to porazka , Charatinowi dał bym szanse.. w koncu w LM we Fradich grał.. i w reprze więc nie ogór.. mam wrażenie że w L nie dostal szansy na powaznie.. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Trener Bramkarzy: nie dostal szansy? Pamietasz jego popis z Gornikiem? To byl najgorszy wystep defensywnego pomocnika w historii naszej ligi. Dramat. Fajnie, ze gral w LM i kadrze. Ale z jakiegos powodu juz tam nie gra. Pewnie z takiego, ze to pomocnik w archaicznym stylu. Wolny, wolno mysli, malo zwrotny. Kiedys tak sie gralo, teraz juz sie tak nie gra. odpowiedz

Pawe(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Dajcie z siebie wszystko od początku, mistrz musi wrócić do Warszawy. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl Kadra spoko tylko po co ten Charatin hobby player i Pich już tez słabo odpowiedz

Ziomek - 3 godziny temu, *.oxynet.pl A gdzie ten nowo wytransferowany zawodnik z Kolumbii? odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.orange.pl @Ziomek:

On jeszcze nie jest zakontraktowany. odpowiedz

Culemans - 3 godziny temu, *.online.no Za mało młodych zawodników odpowiedz

SiaraSiarzewski - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Culemans : zgadzam sie. Nie rozumiem po co Abu Hanny, Charatiny, Celak, Pich... A oddaje sie Mosora, Wlodarczyka i innych mlodych ehh w czym Charatin jest lepszy od Mosora? odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @SiaraSiarzewski: prawda!! Co robi w Legii taki baku??????‍♂️ odpowiedz

L - 57 minut temu, *.autocom.pl @SiaraSiarzewski: przeciez abu Hanna nie jedzie na zgrupowanie, a Celkaha ma 22 lata. Mosora i Wlodarczyka sie nie oddaje, tylko skonczyly im sie kontrakty. Spytaj Michniewicza, dlaczego nie chcial Mosora, przez co ten musial sobie szukac nowego klubu. Wlodarczyk to zadna strata, on sie ledwo do skladu Gornika łapie i strzela tylko z karnych. A młodych pilkarzy mamy 4. To malo?! odpowiedz

Kibic - 3 minuty temu, *.centertel.pl @majusL@legionista.com: Je Maka odpowiedz

Kosa - 3 godziny temu, *.centertel.pl To po co to nasze LTC? Sparingi można grać z polskimi drużynami. Zbędne koszty odpowiedz

L - 55 minut temu, *.autocom.pl @Kosa: nie trzeba, mozna sciagnac kilak ekip do nas, np z Ukrainy. Silni rywale, wartosciowe sparingi. Chyba z przyzwyczajenia robia te letnie zgrupowania zagranica. Zadnych korzysci, chyba ze ktos za krozysc uwaza, ze beda zdala od rodzin i sie ze soba zgraja rowniez poza boiskiem. Ale to argument lekko dziecinny. Barcelona sobie osobno na kazdy mecz nawet przyjezdza do klubu, taki Pique na mecze przyjezdzal rowerem i raczej mieli zgrany zespol :) odpowiedz

