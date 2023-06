Młodzież: Legia U10 na podium Talent Cup na zakończenie sezonu

Niedziela, 25 czerwca 2023 r. 10:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U10 (2013 i młodsi) wzięła udział w X edycji turnieju Talent Cup, organizowanego przez Talent Warszawa. Po fazie grupowej, przez którą legioniści przeszli jak burza, w fazie grup półfinałowych czekały ich już poważne wyzwania. Mimo tego Legia pokazała dobrą grę. Ostatnie dwa mecze (z Jagiellonią i Beniaminkiem Radom) toczyły się ze zmiennym szcześciem. W turnieju triumfował po serii rzutów karnych Radomiak. Z kolei legioniście Konstantemu Leonkiewiczowi przypadła nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju.



Legia U10 (2013 i młodsi) rozpoczęła na Łabiszyńskiej rywalizację w turnieju Talent Cup od meczów z FASE Szczecin i SEMP Siedlce. Legioniści prezentowali dużą radość z gry, a przeciwnicy mocno się starali, ale tylko momentmai nawiązywali walkę. Kolejnymi przeciwnikami grupowymi były: Miedź Legnica, Talent Warszawa, i Wicher Kobyłka. Podopieczni Łukasza Listwana rozkręcili się na dobre i mozna było mieć tylko obawy, by w kolejnej fazie turnieju dobrze zareagowali na przeciwnika grającego odważniejszy futbol.



W fazie półfinałowej legioniści rozgrywali już same ciekawe mecze. Najpierw pojedynek z Jaguarem Gdańsk w którym rywale długo pozostawali "w kontakcie", potem z GKS Katowice, gdzie było jeszcze ciekawie. Katowiczanie rozpoczeli bardzo dobrze ale Legia podkręcała tempo z minuty na minutę i też pokazała sporo fajnych akcji. Ostatni mecz Legii w fazie półfinałowej, to z kolei pojedynek z Beniaminkiem Radom. Radomianie ustawieni byli dość ostrożnie (do awansu wystarczał im remis) ale mieli swoje szanse. Legia zmuszona była raczej do uderzeń z dystansu, które długo nie dawały efektu. Po meczu obie drużyny w jakimś stopniu zadowolone, choć chyba nieco bardziej radomianie.

Bardzo ciekawe i zacięte były mecze fazy półfinałowej Legia - Jagiellonia oraz Beniaminek Radom - Radomiak Radom. W tym drugim o awansie do finału zadecydowało 8 serii rzutów karnych. Legioniści z kolei zaczęli nieźle, ale bez "kropki nad i". Białostoczanie przeszli do natarcia na krótko, ale za to z bardzo mocnym przytupem.



W swoim ostatnim meczu na Talent Cup Legia U10 zmierzyła się ponownie z Beniaminkiem Radom. Ponownie było sporo uderzeń z daleka, ciekawe pojedynki, jednak tym razem legioniści byli w stanie znacznie skuteczniej odrzucić od swojej bramki przeciwników, którzy jedyny strzał oddali w ostatniej minucie meczu.

Tymczasem na sąsiednim boisku Jagiellonia walczyła z Radomiakiem i potrzebne były znowu rzuty karne. Ostatecznie z głównym trofeum na Talent Cup wyjechali gracze Radomiaka Radom 2013. Królem strzelców został gracz GKS Katowice Marcel Kałuża, najlepszym golkiperem - zawodnik Radomiaka, a nagrodę dla MVP zdobył Konstanty Leonkiewicz z Legii. Nagrody wreczali m.in.: dyrektor Akademii Talent Warszawa Maciej Bonisławski, wychowanek Talentu Ramil Mustafajew (który przyjechał prosto ze sparingu I drużyny Lewgii, w którym zdobył gola) i reprezentantka Polski grająca obecnie w FC Koeln - Weronika Zawistowska. Było to efektowne zakończenie tego dobrze zorganizowanego, sprawnie przebiegającego i pełnego dodatkowych atrakcji turnieju.



- Mecze Legii U10 w grupie eliminacyjnej:

Legia - FASE Szczecin



Legia - SEMP Siedlce



Legia - Miedź Legnica

Strzały (celne): Legia 18 (12) - Miedź 1 (0)



Legia - Talent Warszawa

Strzały (celne): Legia 26 (21) - Talent 5 (4)



Legia - Wicher Kobyłka

Strzały (celne): Legia 27 (17) - Wicher 2 (0)





- Mecze Legii U10 w grupie półfinałowej Gold A:



Legia - Jaguar Gdańsk



Legia - GKS Katowice

Strzały (celne): Legia 13(5) - GKS 8(4)



Legia - Beniaminek Radom

Strzały (celne): Legia 8(5) - Beniaminek 4(2)



- Mecze Legii U10 w finałach A:

półfinał: Legia - Jagiellonia Białystok

Strzały (celne): Legia 9(5) - Jagiellonia 7(4)



Legia - Beniaminek Radom

Strzały (celne): Legia 10 (5) - Beniaminek 1 (1)



Skład Legii na turnieju: gr. testowany - Konstanty Leonkiewicz, Tobiasz Paprocki, Michael Oyedele, Leon Gańko, Jan Golański [14], Oliwier Siuda, gr. klubu partnerskiego (MVP drużyny), Adam Rymszo, Antoni Adamkiewicz, Ignacy Wojciechowski, Szymon Chodkowski.

Trener: Łukasz Listwan