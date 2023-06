Zgrupowanie

Legia dotarła do Austrii

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 r. 12:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godz. 7:35 rano drużyna Legii Warszawa wyruszyła na zgrupowanie do Austrii. Po godzinie 9 legioniści wylądowali w Monachium, a następnie autokarem udali się do miejscowości Kranzach niedaleko Kössen. Przez najbliższe 10 dni legioniści bazą "Wojskowych" będzie hotel Seehof Walschee, który dysponuje wszystkie niezbędnymi udogodnienia oraz boiskiem zlokalizowanym tuż obok.



Piłkarze po szybkim zameldowaniu się w hotelu udali się do pokojów na krótki wypoczynek i posiłek. O godz. 17 czekają ich pierwsze zajęcia. Na wtorek zaplanowano dwie jednostki treningowe o o 11 i 17. Na start pogoda dopisuje - termometry wskazują 28 stopni Celsjsza i jest słonecznie.



Z Legią do Austrii przyjechał Daniel Myśliwiec, który ostatnio był trenerem Stali Rzeszów, a w przeszłości pracował w stołecznym klubie. Myśliwiec przyjechał na zaproszenie Jacka Zielińskiego, ale na razie nie wiadomo, czy dołączy na stałe do sztabu Legii. Ponadto chwilę po przyjeździe drużyny zameldował się Ilay Elmkies. 23-letni Izraelczyk, któremu kończy się kontrakt z TSG 1899 Hoffenheim, będzie testowany w najbliższych dniach.









Wicemistrzowie Polski mają w Austrii zaplanowane trzy spotkania sparingowe. Pierwsze odbędzie się już w środę, 28 czerwca o godz. 18. Rywalem będzie FC Botosani. W sobotę, 1 lipca Legia zmierzy się z mistrzem Azerbejdżanu Qarabag FK, a na zakończenie (wtorek, 4 lipca) czeka nas najciekawsze starcie z Red Bullem Salzburg. Mecz ma odbyć się w Saalfelden. Dzień później zespół wróci do Warszawy gdzie zaplanowane ma jeszcze jedno spotkanie sparingowe. Pierwszy oficjalny mecz odbędzie się w sobotę, 15 lipca o godz. 20:10 - w Częstochowie drużyna Kosty Runjaicia powalczy o Superpuchar Polski.



Na zgrupowaniu zabraknie Igora Strzałka, który otrzymał powołanie do reprezentacji U-19 na Mistrzostwa Europy na Malcie, które rozpoczną się 3 lipca. W środę dołączą Bartosz Slisz, Lindsay Rose oraz Juergen Elitim, a także Jurgen Celhaka, który doznał urazu w sparingowym meczu z Lechią Gdańsk. W zespole zabrakło miejsca dla trzech zawodników, którzy wrócili z wypożyczeń. Są nimi Joel Abu Hanna, Patryk Pierzak (uraz) i Bartłomiej Ciepiela.



Kadra:



Bramkarze: Dominik Hładun, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak



Obrońcy: Artur Jędrzejczyk, Lindsay Rose. Maik Nawrocki, Yuri Ribeiro, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov, Ihor Charatin



Pomocnicy: Patryk Sokołowski, Bartosz Slisz, Bartosz Kapustka, Josue, Patryk Kun, Robert Pich, Ramil Mustafajew, Paweł Wszołek, Filip Rejczyk, Makana Baku, Jakub Jędrasik, Jurgen Celhaka



Napastnicy: Maciej Rosołek, Ernest Muci, Blaž Kramer, Carlitos, Marc Gual, Tomas Pekhart



Zapraszamy do śledzenia naszych codziennych relacji prosto z obozu!