Futsal

Adam Grzyb na kolejny rok w Legii

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 r. 12:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

31-letni Adam Grzyb będzie występował w barwach futsalowej Legii przez kolejny sezon. Dla Adama będzie to piąty sezon w naszych barwach. Z eLką na piersi występuje w naszym klubie od roku 2019 i w tym czasie wywalczył awans do pierwszej ligi, a później do ekstraklasy.



W najwyższej klasie rozgrywkowej, Grzyb rozegrał jak dotąd 50 meczów w Legii, w których zdobył 5 bramek. W sezonie 2023/24 zawodnik będzie nadal reprezentował barwy Legii Warszawa.