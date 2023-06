Ilay Elmkies na testach w Legii

Komentarze (14)

LTM - 24 minuty temu, *.. z wyglądu już widać że nie potrafi grać odpowiedz

ANDYGIER - 47 minut temu, *.tpnet.pl MAM JUŻ DOŚĆ https://www.facebook.com/groups/667481904713847 odpowiedz

Legionista1916 - 53 minuty temu, *.centertel.pl Pffff jest sporo uzdolnionych Polaków lepszych od ogórków zza granicy...Zieliński zejdź kurwa na ziemię odpowiedz

majusL@legionista.com - 42 minuty temu, *.174.42 @Legionista1916: ???????????? odpowiedz

nissa - 35 minut temu, *.chello.pl @Legionista1916: tak, tylko, że żeby ich kupić to trzeba wyłożyć 5 razy więcej kasy, bo polskie klub życzą sobie góry kokosów za zwykłych ogórków, a co dopiero za dobrych zawodników. A gdy nie ma kasy to się inaczej kombinuje - choć faktycznie brać co popadnie byle brać jest głupotą ;-) odpowiedz

majusL@legionista.com - 53 minuty temu, *.174.42 Żydków już przerabialiśmy. Tffuuu... co za glupota odpowiedz

Obcy - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Miał być Elitim będzie Elmkies. Jakaś literówka się trafiła. I jeden i drugi to wielkie niewiadome. odpowiedz

Lukasz - 50 minut temu, *.amazonaws.com @Obcy: Elitim w środę dołącza. odpowiedz

Arc - 1 godzinę temu, *.com.pl Bez sensu... potrzebny dobry wahadłowy odpowiedz

essa - 1 godzinę temu, *.12.34 Ta sama grupa managerska co ma w swojej stajni potężnego Abu Hanne :))) odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Po minie wyglada jak abu Hanna i Charatin zero charyzmy odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl Oby nie w zamian za tego Kolumbijczyka.

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.102.50 Szrot. Chyba, że do dwójki go biorą. odpowiedz

(L) z południa - 35 minut temu, *.plus.pl @Szmu(L)ki: Na razie nigdzie go nie biorą...to nie są testy medyczne. Potrenuje kilka dni, może zagra w sparingu żeby sztab zobaczył czy się w ogóle nadaje. odpowiedz

