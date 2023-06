Z Ruchem 6 sierpnia

Najbliższe mecze Legii: 15.07. (SO) 20:10 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (SP) 21.07. (PT) 20:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź 27.07. (CZ) Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa (LKE) 30.07. (ND) 20:00 Cracovia - Legia Warszawa 03.08. (CZ) Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent (LKE) 06.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów

L - 5 godzin temu, *.170.238 To jest zart, ze po najtrudniejszym wyjezdzie do Kazachstanu gramy jeden z natrudniejszych wyjazdow. A mialy kluby grajace w pucharach miec łaskawy kalendarz na poczatku a tu Legia wyjazd do Krakowa, Lech do Gliwic, lol odpowiedz

Połowicznie - 4 godziny temu, *.autocom.pl @L: Dodam jeszcze, że przed meczem rewanżowym w IV rundzie el. LKE mamy mecz wyjazdowy z Pogonią, ale wtedy już może nas nie być w pucharach. Przed rewanżem w III rundzie el. gramy w Niepołomicach (Krakowie) odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Połowicznie: Ten mecz z Portowcami można będzie przełożyć, oby! wiadomo co to będzie oznaczać. odpowiedz

Kibic Legii - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Zaczyna się niedziela 20:00 odpowiedz

S.A. - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Kibic Legii: Niedziela, 20:00 to powinien być stały termin w każdej kolejce, szkoda, że Ekstraklasa stosuje go jedynie w okresie wakacyjnym. Lepsze to, niż granie o 12.30 odpowiedz

