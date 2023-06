Zieliński i Korzeniowski pozyskani do Akademii

Akademia Legii pozyskała w ostatnich dniach pozyskała dwóch utalentowanych zawodników, którzy w nadchodzącym sezonie będą mogli występować również w III-ligowych rezerwach naszego klubu. Legia pozyskała m.in. 15-letniego golkipera Gedanii Gdańsk, Jakuba Zielińskiego (rocznik 2008), który przez większość przygody piłkarskiej trenował w Jaguarze Gdańsk. W ostatnim sezonie w wieku 14 lat zadebiutował w rozgrywkach III ligi w barwach Gedanii. Na trzecioligowych boiskach wystąpił 30 razy. Na swoim koncie ma również występy w reprezentacji Polski juniorów. Ponadto do Akademii Legii trafił Dawid Korzeniowski z rocznika 2008, który występuje jako środkowy lub lewy obrońca. Korzeniowski jest wychowankiem Chojnika Jelenia Góra, a od 2020 roku występował w Śląsku Wrocław, w barwach którego zdobył mistrzostwo Polski CLJ U-15. Zawodnik występuje również w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jakub Zieliński - fot. akademia.Legia.com Dawid Korzeniowski - fot. akademia.Legia.com

