Tylko do piątku - oddaj głos na mural dla Andrzeja Pstrokońskiego!

Środa, 28 czerwca 2023 r. 13:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tylko do najbliższego piątku włącznie, 30 czerwca (do godziny 23:59) głosować można w budżecie obywatelskim na projekt muralu dla legendy koszykarskiej Legii Warszawa, Andrzeja Pstrokońskiego. Każdy głos ma znaczenie, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do poświęcenia paru minut by wesprzeć upamiętnienie najbardziej utytułowanego koszykarza Legii w historii poprzez dedykowany mu efektowny mural na warszawskiej Ochocie.



Głosować można każdy mieszkaniec Warszawy, również dzieci - wystarczy podać ich numer PESEL, jak również imię, nazwisko i adres zamieszkania.



Wystarczy wejść na stronę https://bo.um.warszawa.pl/ (następnie podać maila, a po otrzymaniu linka do głosowania wybrać go) i w dzielnicy Ochota wybrać projekt nr 21 - Mural dla Andrzeja Pstrokońskiego - koszykarskiego "Dziecka Warszawy". Głosować na mural mogą wszyscy warszawiacy, nie tylko mieszkańcy Ochoty.



Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lipca 2023 roku. Realizacja w roku 2024. Gorąco zachęcamy wszystkich kibiców Legii do udziału w głosowaniu!