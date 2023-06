Hładun: Jest ogień i każdy chce grać

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 r. 21:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Za nami dopiero jeden trening, więc na razie nie jesteśmy zmęczeni, chociaż jest dzień po meczu i trochę to w nogach odczuwamy. Jest ok. Rywalizacja o miejsce w bramce jest taka sama jak jesienią. To oczywiste, że każdy chce grać. Nikt nie odpuszcza. Jak ktoś zrobi dobrą interwencję, to kolejny chce jeszcze lepszą. Jest ogień i każdy chce grać - powiedział po pierwszym dniu zgrupowania w Austrii bramkarz Legii Warszawa, Dominik Hładun.









- Jak wszedłem do bramki, chciałem w niej zostać do końca. Wyszło troszkę inaczej. Teraz jest nowy sezon, czysta karta. Chciałbym grać od początku i już zostać w bramce. Jestem cierpliwy, ciężko pracuję i czekam, jakie nastąpią tu ruchy, a także na decyzję trenerów. Chcę się pokazać jak najlepiej. Niezależnie co się wydarzy, nadal będę cierpliwy i nadal będę ciężko pracował.



- Czytam informacje i doniesienia transferowe, ale nie wpływa to na mnie zbyt mocno. Nieraz od zainteresowania do konkretnej oferty jest długa droga. Walczę o miejsce w składzie, a jak któryś z bramkarzy odejdzie? Wtedy zobaczymy co będzie.



- Chcemy w tym roku grać o mistrzostwo. W poprzednim sezonie zdobyliśmy Puchar Polski i wicemistrzostwo, ale w tym skupiamy się już na tym, żeby zdobyć mistrzostwo. Oczywiście, Liga Konferencji Europy też jest ważna.