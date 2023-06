Boks

Porażka Rośkowicza na Igrzyskach Europejskich

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 r. 22:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas trwających w Polsce Igrzysk Europejskich, w pięściarstwie startował zawodnik Klubu Bokserskiego Legia - Bartłomiej Rośkowicz. W kat. -63,5kg legionista przegrał niestety pierwszą walkę z Azerem, Malikiem Hasanovem.



Rośkowicz dobrze rozpoczął walkę i miał przewagę po pierwszej rundzie. W drugiej niestety przeważał Hasanov, przez co nasz pięściarz postawił wszystko na jedną kartę, ale przeciwnik mądrze kontrował i to on wygrał jednogłośnie na punkty 5:0 (30:27, 29:27, 30:26, 30:26 i 29:28).