O godzinie 18:00 Legia Warszawa rozegra pierwsze sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w Austrii. Rywalem "Wojskowych" będzie rumuński zespół FC Botosani. Mecz odbędzie się w oddalonej o ok. 70 km od Kranzach miejscowości Schwaz. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Leśny Dziadek - 44 minuty temu, *.orange.pl Ale chłopaki napakowani... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Goool, drugi gooool. Mistrzem Polski jest Legia... odpowiedz

Rosółek do rezerw - 1 godzinę temu, *.143.56 A gdzie nasz Messi Rosółek? odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl muci ... #omujborze .... odpowiedz

Ddddd - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @majusL@legionista.com: to straszne ze takie ameby wchodzą na te stronę i mogą coś napisać a ktoś kto to moderuje puszcza takie wypociny. odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ddddd: No właśnie!! odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @majusL@legionista.com: a co Ci Muci przeszkadza? odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Arek: uważam że jest za słaby na Legie i nie mogę patrzeć na jego wybryki .. odpowiedz

cwksluk - 35 minut temu, *.chello.pl @L: no ale co się dziwisz? Przecież on jest w podstawówce i jest troszkę zbuntowany, bo w szkole i w domu go gnębią odpowiedz

