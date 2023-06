Kranzach: Ciężki poranek. Tobiasz nie dokończył treningu

Poranna dawka ćwiczeń wymagała od zawodników wiele wysiłku. Elementy piłkarskie przeplatane były bowiem z tymi mniej lubianymi, czyli bieganiem i budowaniem wytrzymałości. Stergios Fotopoulos wraz z Bartoszem Bibrowiczem i Danielem Golińskim przygotowali różne stacje, które następnie pokonywać musieli legioniści. Były sprinty, interwału, biegi z obciążeniami i między tyczkami. Oprócz tego, Kosta Runjaić zarządził gierki na utrzymanie i turniej trzech sześcioosobowych drużyn, w którym rywalizacja odbywała się w 2,5-minutowych interwałach. Dodatkowym utrudnieniem było to, że zawodnik mógł wykonać maksymalnie dwa kontakty z piłką. Rywalizacja była zacięta, nie brakowało także wymiany zdań, czy wyjaśniania nieporozumień między zawodnikami. Popołudniowe zajęcia zaplanowano na godzinę 17. W środę o godz. 18 w Schwaz Legia zmierzy się z FC Botosani. Transmisję z meczu przeprowadzi tvpsport.pl, a my, już teraz, zapraszamy na tradycyjną tekstową RELACJĘ LIVE!

Drugi dzień zgrupowania rozpoczął się już o godz. 10. Nie potoczył się po myśli Kacpra Tobiasza , który już na samym początku treningu poczuł ból w kolanie i zszedł z boiska. W poniedziałek trener uczulał zawodników, by nie ryzykowali zdrowia i jeżeli doskwiera im jakiś uraz to lepiej opuścić jeden trening, niż potem pauzować tydzień. Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka

