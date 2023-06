Elitim i Zieliński po podpisaniu kontraktu

We wtorek kontrakt z Legią Warszawa podpisał Juergen Elitim. - Jestem gotowy na nowe wyzwanie i zmierzenie się z oczekiwaniami. Legia to największy klub w Polsce, nie mogę doczekać się walki o trofea i grę w europejskich pucharach. Mamy w zespole hiszpańskojęzycznych piłkarzy, co będzie dla mnie pomocne w pierwszych dniach. Miałem już okazję poznać chłopaków z Hiszpanii, świetnie mnie przywitali. Na pewno będzie to pomocne w aklimatyzacji - powiedział piłkarz. - Szukaliśmy na rynku piłkarza o takim profilu. Juergen Elitim jest zawodnikiem dysponującym dobrym podaniem, techniką i zmysłem do rozegrania. Mimo niewysokiego wzrostu angażuje się również w grę defensywną. Cieszę się, że do końca czerwca zakontraktowaliśmy czterech nowych zawodników na kluczowych pozycjach i mamy nie tylko szerszy wybór, ale też jakość, która była priorytetem w podejmowaniu decyzji. Nowi piłkarze mają teraz czas na wkomponowanie się do zespołu - powiedział o zawodniku dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński.

olew - 12 minut temu, *.vectranet.pl Fajnego mamy dyrektora. Legia to Potęga ! odpowiedz

Daniel - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl A gdyby tak cafu jeszcze zna otoczenie zna klub zna ligę zna Warszawę ktoś coś na ten temat odpowiedz

L - 18 minut temu, *.autocom.pl @Daniel : no tak, bo przeciez na 2 pozycje (przypominam, ze przechodzimy powoli na 3 napastnikow wiec w srodku bedzie miejsce tylko na pare Slisz-Josue) potrzebujemy 18 pilkarzy, a zwlaszcza takiego czlapaka jak Cafu BO ZNA OTOCZENIE XD odpowiedz

Wachtel - 28 minut temu, *.chello.pl Jacek Z. był dla mnie wzorem piłkarza. Teraz czyni dobrą robotę dla naszej Legii. Ja już nie mogę doczekać się ligi. Jutro popatrzę, co tam panowie pokażą w sparingu. Tylko Legia! odpowiedz

Jacek, - 43 minuty temu, *.lewtelnet-access.de szacun i gratulacje, robisz dobre transfery nie mając pieniędzy



dałeś tym kociakom szansę aby mogli stać się przekocurami



to czy będą pracowici, ambitni i wykorzystają szansę którą im dałeś zależy od nich



Jacek, jeszcze raz szacun i dziękuję odpowiedz

L - 13 minut temu, *.autocom.pl @Jacek,: daj spokoj z tym "nie masz pieniedzy". Ma bardzo duzo pieniedzy na kontrakty, a na transfery to nikt nie ma pieniedzy. Lech nawet szuka pilkarzy, ktorym sie kontrakty koncza, caly swiat szuka pilkarzy za darmo. Najwieksze transfery na swiecie beda po skonczeniu kontraktow, w ogole mysle, ze zmierzamy bardziej do modelu siatkarskiego, coraz mniej bedzie transakcji gotowkowych, pilkarze beda konczyc kontrakt i przechodzic do inengo klubu, bo swoja droga to bylo dziwne, ze pilkarze przedlurzali swoje kontrakty tak z rok przed koncem w sumie w ciemno bo nie wiedzieli kto by sie zglosil pod koniec tego kontraktu. Moim zdaniem Mbappe jest swietnym przykladem. Konczy mu sie kontrakt i chce dopiero po sezonie pomyslec gdzie przejsc, a nie ze go zmuszaja teraz zeby decydowal gdzie zagra za 2 lata. Absurd. Brak pieniedzy w dzisiejszych czasach w niczym nam nie przeszkadza. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 Wypada pogratulować co też czynię . odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I to mi się podoba. Jeszcze okienko w pełni nie wystartowało, a my już mamy czterech nowych na obozie. Ale tak myślę, że jeszcze jakiś wahadłowy do Kuna to by się przydał. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Lepsza wersja Guilerme? odpowiedz

Miszczu90 - 1 godzinę temu, *.sky.com No i gitara ???????? odpowiedz

Grzesiu1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Zielu!!! odpowiedz

