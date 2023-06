Abu Hanna odszedł z Legii

Joel Abu Hanna został zawodnikiem izraelskiego ekstraklasowego Maccabi Natanja. Podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 25-letni obrońca ostatnio grał w Lechii Gdańsk, w barwach której wystąpił w 14 spotkaniach Ekstraklasy. Do Gdańska był wypożyczony z Legii Warszawa. Abu Hanna w połowie czerwca rozpoczął treningi z Legią, ale sztab szkoleniowy nie widział dla niego miejsca w drużynie na przyszły sezon.

LoLo - 12 minut temu, *.otenet.gr Jeszcze Ręcznika Miszte pogonić i będzie git odpowiedz

Darek - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Dołącza do elitarnego grona legend, które odeszły od nas.Chukwu, Edek z fabryki kredek, Obradović,Sanogo,Rocha... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wielka strata ! odpowiedz

Robe - 1 godzinę temu, *.orange.pl I super !

Teraz jeszcze pożegnać Picha,Charatina,Baku,Kramera,Celhake.

Carlitos może się w końcu ogarnie i da Legii coś pozytywnego od siebie. odpowiedz

Verdi - 58 minut temu, *.play-internet.pl @Robe: Kramera? Akurat jemu trzeba dać szansę, jak był zdrowy dawał radę. Kolejny sezon dopiero pokaże czy nadaje się na grajka czy jest że szkla odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dyr. Zieliński jest królem odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Hugon: dobrze prawisz odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I BARDZO DOBRZE!!!!!!!! Teraz do kolekcji pogonic Charatina i Celhakę.Ściągnąć do środka przede wszystkim polaków a nie jakis zagraniczne odpady. odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Żegnaj legendoooo

xD odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No w końcu..... Ufffff.... odpowiedz

W siną dal... - 2 godziny temu, *.orange.pl ...za Haneczkę, który odszedł w siną dal odpowiedz

Żegnaj szrociarzu. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Całe szczęście. odpowiedz

WF - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze Charatin, Baku, Pich i bedzie super ! odpowiedz

Lfna - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @WF : I Rosołek odpowiedz

