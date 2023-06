Trening

Kranzach: Praca nad nową taktyką

Wtorek, 27 czerwca 2023 r. 20:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wtorkowe popołudnie upłynęło drużynie Legii na pracy nad taktyką. Większa liczba zawodników ofensywnych spowodowała, że trener Kosta Runjaić od początku przygotowań postanowił wdrażać nowe ustawienie z trzema napastnikami. Formacja 3-4-3 była zastosowana już podczas sparingu z Lechią Gdańsk.



Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka









Widać, że zawodnicy ofensywni potrzebują czasu, by dostosować się do nowych wymagań, stąd też na treningach poświęca się tym aspektom sporo czasu. W ustawieniu trójką na środku występują Tomas Pekhart lub Blaz Kramer, a na bokach jest miejsce dla Carlitosa, Marca Guala, Macieja Rosołka, Ernesta Muciego i Roberta Picha. Z kolei w środku pola piłki rozdzielać ma Josue, który momentami wycofuje się na własną połowę, a rolę defensywnego pomocnika pod nieobecność Bartosza Slisza pełnią Filip Rejczyk i Patryk Sokołowski czy testowany Ilay Elmkies. W linii defensywy zmian ustawienia nie będzie. O miejsce w trójce stoperów walczy aż sześciu zawodników - Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro, Maik Nawrocki, Radovan Pankov i Ihor Charatin. Wszystko wskazuje na to, że niepodważalnie miejsce na środku będzie zarezerwowane dla Augustyniaka, a kwestią otwartą jest to, kto będzie występował po jego lewej i prawej ręce.



Na treningu kontuzjowanego Kacpra Tobiasza zastępował dziś Arkadiusz Malarz. - Widzicie, jak Arek broni?! Jest w takiej formie, że zastanawiamy się, czy nie zgłosić go do rozgrywek - żartował Krzysztof Dowhań. Przed treningiem całej grupy indywidualnie na boisku ćwiczył Bartosz Kapustka.



W środę na zgrupowanie dotrą Bartosz Slisz i najnowszy nabytek Juergen Elitim. Wraz z nimi spodziewany jest przyjazd dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego. O godz. 18:00 odbędzie się sparing FC Botosani - Legia Warszawa.