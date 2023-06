Koszykówka

Legia zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów

Wtorek, 27 czerwca 2023 r. 20:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa jako jedyny polski zespół rywalizować będzie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów FIBA. Mistrz Polski, King Szczecin ma zagwarantowane miejsce w fazie grupowej. Legioniści rywala poznają w środę, 5 lipca.



W kwalifikacjach do Basketball Champions League wystartują 24 zespoły, które walczyć będą o trzy miejsca. Rundy kwalifikacyjne rozegrane zostaną pod koniec września (od 25 września do 1 października). Aby awansować do fazy grupowej, Legia będzie musiała wygrać trzy rundy eliminacyjne.



W kwalifikacjach do BCL zagrają: Legia Warszawa, Cholet Basket (Francja), Caledonia Gladiators (Anglia), Benfica Lizbona (Portugalia), Bakken Bears (Dania), CSM Oradea (Rumunia), Telenet Giants Antwerp (Belgia), AEK Larnaca (Cypr), BC Jonava (Litwa), BG Gottingen (Niemcy), FMP Belgrad (Serbia), TSU Tbilisi (Gruzja), SIG Strasbourg (Francja), Pallacanestro Varese (Włochy), Happy asa Brindisi (Włochy), Heroes Den Bosch (Holandia), Ironi Ness Ziona (Izrael), Kalev/Cramo (Estonia), Karhu Basket (Finlandia), Monbus Obradoiro (Hiszpania), Mornar Barsko Zlato (Czarnogóra), Norrkoping Dolphins (Szwecja), Patrioti Levice (Słowacja), KB Peja (Kosowo), Casa Brindisi (Włochy).