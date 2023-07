Koszykówka

Legia poznała rywali w walce o fazę grupową BCL

Środa, 5 lipca 2023 r. 12:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii poznali rywali w kwalifikacjach do fazy grupowej Basketball Champions League, losowanie odbyło się dziś w Szwajcarii. Legioniści by awansować do grupy Ligi Mistrzów, będą musieli pokonać trzech rywali podczas turnieju, który od 25 września rozgrywany będzie w tureckiej Antalyi.



W 1/4 finału turnieju kwalifikacyjnego, Legia zmierzy się ze zwycięzca prekwalifikacji - Caledonią Gladiators (Wielka Brytania) lub Fribourgiem Olympic (Szwajcaria). W przypadku wygranej, w półfinale legioniści zagrają z Mornarem Barsko Zlato z Czarnogóry lub hiszpańskim Monbusem Obradoiro. Aby awansować do grupy BCL, legioniści po dwóch wygranych, będą musieli pokonać jeszcze rywala w finale trzeciego turnieju kwalifikacyjnego - tym będzie jedna z poniższych drużyn: SIG Strasbourg (Francja)/BC Jonava (Litwa) lub Karhu Basket (Finlandia)/Ironi Nes Ziona (Izrael).



Jeśli legioniści wygrają kwalifikacje, zagrają w grupie E Basketball Champions League.



ćwierćfinały:

SIG Strasbourg (Francja) - BC Jonava (Litwa)

Karhu Basket (Finlandia) - Ironi Ness Ziona (Izrael)

Legia Warszawa (Polska) - Caledonia Gladiators/Fribourg Olympic (Szwajcaria)

Mornar Barsko Zlato (Czarnogóra) - Monbus Obradoiro (Hiszpania)



półfinały:

SIG Strasbourg/BC Jonava - Karhu Basket/Ironi Ness Ziona

Legia/Caledonia/Fribourg - Mornar Barsko Zlato/Monbus Obradoiro