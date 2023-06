Dariusz Mioduski wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Ekstraklasy

Obradujące w Warszawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekstraklasy wyłoniło nową radę nadzorczą spółki i wybrało jej prezydium. W skład rady nadzorczej weszli: Wojciech Cygan z Rakowa Częstochowa jako przewodniczący, Dariusz Mioduski z Legii Warszawa w roli wiceprzewodniczącego, Karol Klimczak z Lecha Poznań jako sekretarz, a także Jarosław Mroczek z Pogoni Szczecin, Wojciech Strzałkowski z Jagiellonii Białystok, Sławomir Stempniewski z Radomiaka Radom oraz prezes PZPN - Cezary Kulesza. Zgodnie ze statutem radę nadzorczą Ekstraklasy tworzą przedstawiciele czterech klubów zajmujących najwyższe pozycje w tabeli minionego sezonu, dwóch członków wyłonionych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spośród pozostałych klubów oraz przedstawiciel PZPN. Kadencja nowej rady trwa od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024.

