Żeglarstwo

Szydłowski 2. w Nord Cup

Środa, 28 czerwca 2023 r. 07:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Gdańsku rozegrane zostały trzydniowe żeglarskie zawody Energa Nord Cup w klasie Finn. Drugie miejsce zajął zawodnik Legii, Bartosz Szydłowski, którego wyprzedził jedynie Andrzej Romanowski z OŚ AZS-u Poznań.



- Organizatorom udało się przeprowadzić sześć wyścigów. W sobotę tylko dwa - finiszowałem pierwszy i drugi, w niedzielę byłem pierwszy, drugi, trzeci, trzeci. Słabo wiało, ściganie było mocno taktyczne. Popełniałem trochę za dużo błędów, włącznie z tym, że sam sobie zawdzięczałem dziurę w łódce, na szczęście nie pod powierzchnią, tylko przy pokładzie, więc ukończyłem ten wyścig.

A co się stało? Wypadł mi ster z ręki, odpadłem na gościa, a wszystko szybko się działo, jak to na starcie. Walnąłem w jego dziób, kręciłem kółka, goniłem stawkę. No i musiałem zostać w Gdańsku o dzień dłużej, by załatać dziurę. Takie życie. Mogę się cieszyć, bo w klasie pojawiło się trochę solidnych nazwisk mających pojęcie o ściganiu - to byli kadrowicze z Finna i OK-Dinghy, więc poziom rośnie, więcej łódek do pilnowania. Cieszę się - relacjonuje rywalizację w Gdańsku nasz zawodnik.