Polki drugie na Igrzyskach Europejskich. Występy Czumer-Iwin

Kobieca reprezentacja Polski w rugby 7 osobowym zajęła drugie miejsce podczas Igrzysk Europejskich. W finale Polki przegrały w Brytyjkami 0-33, a zwycięzca tego meczu miał zapewniony bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Biało-czerwone z kolei awansowały do turnieju barażowego do IO. W kadrze narodowej występowała zawodniczka Legii, Tamara Czumer-Iwin . W fazie grupowej Polki wszystkie trzy mecze - z Niemkami 43-7, Portugalkami 26-0, Turczynkami 50-0, a w ćwierćfinale zwyciężyły Włoszki 33-15. W półfinale Polki pokonały reprezentację Czech 29-7 (15-7).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.